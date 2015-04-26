المؤتمر - سيميوني: سنواصل المنافسة في الليجا شاء أم أبى الباقون

(إفي): أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد سعادته بأداء فريقه أمام إلتشي وبالفوز 3-0 في الدوري الإسباني رغم مرارة الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني خلال مؤتمر صحفي "هذا الفوز كان مطلوبا في الليجا، سنواصل المنافسة سواء كان هذا يعجب الباقين أو لا".

وأضاف "طوينا صفحة دوري الأبطال، أجدنا في مباراة مهمة، نمضي في طريق المنافسة، أعجبني رد فعل الفريق بعد الدربي، فريقنا يعرف كيف ينتفض، أنا فخور باللاعبين".

كما أشاد بمؤازرة جماهير الروخيبلانكوس للفريق رغم الهزيمة الأخيرة أمام الريال.

وأعرب عن سعادته بتألق المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان صاحب هدفين ضمن الثلاثية، وهداف الأتلتي الأول، مبينا "يتطور بشكل رائع، يلعب بين الخطوط بشكل مميز وسجل 22 هدفا".

ويحتل أتليتكو، حامل لقب الليجا، المركز الثالث حاليا بفارق تسع نقاط عن المتصدر برشلونة، وأربع نقاط مؤقتا عن الوصيف ريال مدريد، وذلك قبل خمس جولات على نهاية البطولة.