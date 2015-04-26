المؤتمر - مدرب فالنسيا يطلب من الجماهير دعم الفريق ويتحدث عن مستقبل نجريدو

(إفي): دعا نونو اسبيريتو سانتو، المدير الفني لفالنسيا الإسباني جماهير "الخفافيش" لموازرة الفريق في مواجهة جرانادا الاثنين في الجولة 33 من الليجا، في الوقت الذي دافع فيه عن مهاجميه.

وقال اسبيريتو سانتو، في مؤتمر صحفي، "نحتاج لمؤازرة جماهير الميستايا، وبالتأكيد ستحتفل بأهداف مهاجميها"، مبديا ثقته الكاملة في الفريق.

وأوضح "نثق في كل اللاعبين. ما يفعله الفريق هو نتاج عمل الجميع. قام المهاجمون بعمل جيد للغاية. سيكونون بحالة جيدة خلال هذه المباريات الست لمساعدة الفريق. لديهم القدرة، وهم لاعبون كبار ويحظون بثقتي المطلقة".

وخص المدرب بالحديث ألفارو نجريدو، الذي لم يعد يشارك في التشكيلة الأساسية بصورة منتظمة لصالح باكو ألكاسير، حيث قال "انه لاعب كبير، نعتمد عليه، الشائعات التي تتردد لا تستحق مني تعليقا".

وأشار إلى أن داني باريخو سيظل المتخصص في تسديد ركلات الجزاء، رغم اهدار الضربة التي احتسبت للخفافيش أمام برشلونة، موضحا "داني لاعب ناضج، ذو خبرة. يتحمل مسؤولية التسديد. كان يقوم بذلك بصورة جيدة، اذا احتسبت ركلة جزاء الاثنين، سيسجل منها هدفا".