' دي ناتالي يريد مغادرة أودينيزي '

أفاد برونو كاربيجياني وكيل أعمال المهاجم الإيطالي أنتونيو دي ناتالي بأن موكله لا يريد الاستمرار في نادي أودينيزي لموسم آخر.

وأكد كاربيجياني أن دي ناتالي يرى أن وقته قد انتهى مع أودينيزي وأنه سيخوض تجربة جديد ربما خارج إيطاليا.

تحدث وكيل أعمال النجم صاحب الـ37 عاما لصحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) الإيطالية قائلا:"في الوقت الراهن، من الصعب بقاء دي ناتالي مع أودينيزي".

وأضاف "هو يريد المغادرة مع نهاية الموسم، وقته انتهى مع أودينيزي، الأمر لا يتعلق بالمال".

وأردف "الأمر ليس مؤكدا أنه سيبقى في إيطاليا، القرار سيتم أخذه مع نهاية الموسم".

وأتم "دي ناتالي الآن يركز على تخطي الأسطورة روبرتو باجيو في قائمة أكبر هدافي الدوري الإيطالي عبر التاريخ".

ويحتل دي ناتالي حاليا المركز السابع في قائمة هدافي الدوري الإيطالي عبر تاريخه على بعد هدفا واحدا من باجيو ولكنه يبتعد بـ70 هدفا عن متصدر القائمة الأسطورة سيلفيو بيولا.

ويلعب دي ناتالي في صفوف أودينيزي منذ عام 2004، وحصد لقب هداف الدوري مرتين عامي 2010 و2011.