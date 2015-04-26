هل يتوج يوفنتوس بطلا للدوري في دربي تورينو؟

قد يتوج نادي يوفنتوس بطلا لمسابقة الدوري الإيطالي اليوم الأحد في حال فوزه على تورينو في الدربي وخسارة الوصيف لاتسيو أمام كييفو.

يوفنتوس يحل ضيفا على جاره تورينو في دربي المدينة بالملعب الأوليمبي بتورينو في الجولة 32، وفي نفس التوقيت يستضيف لاتسيو فريق كييفو على ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

ونظرا لابتعاد يوفنتوس بفارق 15 نقطة حاليا عن لاتسيو في صدارة الترتيب فإنه قد يتوج اليوم بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي.

ففي حال خسارة لاتسيو وفوز يوفنتوس سيصبح الفارق 18 نقطة ومتبقي ست جولات على نهاية المسابقة.. وبافتراض خسارة يوفنتوس جميع لقاءاته القادمة وفوز لاتسيو فإن الفريقين سيتساويان في رصيد النقاط وسيتم الرجوع إلى المواجهتين المباشرتين بينهما والتي تصب في مصلحة البيانكونيري.

فلقد فاز يوفنتوس على لاتسيو في المواجهتين بالدوري هذا الموسم، 3-0 في روما و2-0 في تورينو.

ويقترب المدرب ماسيميليانو أليجري من تتويجه الثاني في بطولة الدوري بعدما حقق اللقب موسم 2010-2011 مع ميلان.

وسيساهم إنهاء مسابقة الدوري مبكرا في استعداد يوفنتوس بشكل أفضل لنصف نهائي دوري الأبطال والذي سيواجه فيه حامل اللقب نادي ريال مدريد، إلى جانب خوض الفريق نهائي كأس إيطاليا أمام لاتسيو يوم 7 يونيو المقبل، مما يفتح له الباب أمام التتويج بالثلاثية.

وكان يوفنتوس قد تأهل لنصف نهائي الأبطال للمرة الأولى من 12 سنة، وأوقعته القرعة أمام نفس الفريق الذي قابله في أخر ظهور له بهذه المرحلة، نادي ريال مدريد، والذي تخطاه البيانكونيري عام 2003 في طريقه نحو النهائي الذي خسره بركلات الترجيح أمام ميلان.