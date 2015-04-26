هل تتحقق معجزة مودريتش؟

يعمل لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد بجد خلال برنامجه العلاجي، على أمل تحقيق معجزة في العودة قبل مباراة الإياب أمام يوفنتوس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض مودريتش لإصابة بالتواء في الركبة خلال مباراة ريال مدريد أمام مالاجا في الليجا، ليغيب عن إياب ربع نهائي دوري الأبطال أمام أتليتكو مدريد.

والآن، يحلم لوكا بأن يكون جاهزا لمواجهة يوفنتوس في إياب نصف النهائي في سنتياجو برنابيو يوم 13 مايو المقبل، وهو ما يعني أن إصابته سيكون مر عليها 25 يوما.

وكانت الفحوصات التي خضع لها أظهرت أنه يحتاج إلى خمسة أسابيع للتعافي من الإصابة، وقد تقل إلى ثلاثة حسب تطور برنامجه العلاجي.

والآن، بعد أسبوع من إصابته. يشعر مودريتش بأنه في حالة جيدة لتحقيق شيء لم يكن متوقعا.

لايزال مودريتش يتمسك بأمل أن يقدم شيئا هذا الموسم إلى ريال مدريد، رغم أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني أعلن في مؤتمره أمس السبت غياب النجم الكرواتي حتى نهاية الموسم.

أسباب التفاؤل أن الالتواء الذي تعرض له مودريتش لم يؤثر على أي من أربطة الركبة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، كما أن ركبة اللاعب تستجيب بشكل رائع للبرنامج العلاجي الذي بدأه يوم الثلاثاء الماضي مع الطبيب مايكل سانشيز الذي تابع معه إصابته في بداية الموسم.

وظهر مودريتش في نفق اللاعبين بملعب سنتياجو برنابيو في مباراة أتليتكو، حيث كان يستخدم عكازين. والفترة التي سيحتاجها لبدء الركض ستحدد بشكل كبير موقفه من موقعة يوفنتوس.

لو تحققت معجزة مودريتش في اللعب أمام يوفنتوس، سيكون قد عاد قبل الموعد الذي حدده أنشيلوتي بعشرة أيام.