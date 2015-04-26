مونتيلا يلمح إلى عدم البدء بصلاح أمام كالياري

أكد فينشينزو مونتيلا مدرب فيورنتينا أنه سيقوم بإجراء العديد من التغييرات في تشكيلة الفريق في مباراة كالياري بالدوري الإيطالي بعد خوضه مباراة دينامو كييف الأوكراني في الدوري الأوروبي بالعناصر الأساسية منذ ثلاثة أيام.

ويرى مونتيلا أنه لابد من التركيز بشكل كامل في بطولة الدوري إذا أراد الفريق المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل وذلك قبل مواجهة كالياري في الجولة 32 من عمر الدوري بمدينة فلورانس اليوم الأحد.

وتحدث مونتيلا في المؤتمر الصحفي عن سياسة التدوير التي يتبعها في الفريق في ظل كثرة المباريات، وأكد أنه سيقوم بالعديد من التغييرات عن التشكيل الذي واجه دينامو كييف، مما يعني إمكانية عدم بدء محمد صلاح المباراة أساسيا مع الفيولا.

وكان فيورنتينا قد تأهل لنصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي بتخطيه دينامو كييف وسيقابل حامل لقب البطولة فريق سيفيليا يوم 7 مايو المقبل في مباراة الذهاب بإسبانيا، ثم يخوض الإياب على ملعبه يوم 14 من الشهر نفسه.

تحدث المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي قائلا: "تركيزنا بالكامل منصب على تخطي كالياري.. هم لا يتواجدون في مركز جيد بجدول الترتيب ولأجل ذلك سيكونون متحمسين للغاية.. علينا توخي الحذر".

وأضاف "هناك ثلاث مباريات أمامنا قبل مواجهة سيفيليا، نحن غير راضين عن المركز السادس، هناك وقت قبل مباراة الدوري الأوروبي".

وأردف "علينا استغلال هذا الحماس لتحفيزنا أكثر.. المركز السادس لن يؤهلنا لمسابقة أوروبية، علينا التركيز على الدوري أولا ثم الدوري الأوروبي".

وتابع "رأينا إصرار الفريق يوم الخميس، ولكن إنهائنا للفرص يجب أن يتحسن.. سأقوم بتغييرات على صعيد التشكيل، ولن أفصح عنها".

وأتم "ألبيرتو جيلاردينو أدى بشكل جيد أمام فيرونا، وهو في حالة جيدة لبدء المباراة".

وكان مونتيلا قد بدء بالثلاثي جيلاردينو، أليساندرو ديامانتي وجوزيب إليسيتش في الخط الهجومي أمام فيرونا في مباراة فيورنتينا الأخيرة بالدوري والتي خسرها بهدف دون رد قبل أن يخوض مواجهته الأوروبية أمام دينامو كييف في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وسيلعب فيورنتينا يوم الأربعاء المقبل ضد يوفنتوس في تورينو بالجولة 33 من الدوري.