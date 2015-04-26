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رئيس الوزراء الفلسطينى : إعمار غزة مسؤولية الحكومة بشكل مباشر رغم العقبات

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رئيس الوزراء الفلسطينى : إعمار غزة مسؤولية الحكومة بشكل مباشر رغم العقبات رئيس الوزراء الفلسطينى : إعمار غزة مسؤولية الحكومة بشكل مباشر رغم العقبات
أكد رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله أن "إعادة إعمار قطاع غزة هى مسؤولية بشكل مباشر رغم كافة العقبات ، من أجل تلبية احتياجات أبناء شعبنا فى القطاع، والتخفيف من معاناتهم".

جاء ذلك خلال ترؤس الحمد الله لاجتماع اللجنة الخاصة بعملية إعمار قطاع غزة ، اليوم الأحد ، بمكتبه فى رام الله ، حيث ناقش سبل تنفيذ المشاريع الخاصة بعملية الإعمار ، عبر المنحة الكويتية التى بلغت قيمتها 200 مليون دولار أمريكي.

وشدد رئيس الوزراء على أن العمل ضمن المنحة الكويتية والتى دخلت حيز التنفيذ من تاريخ 22 أبريل الجارى ، سيكون وفق معايير الشفافية والنزاهة ، ومن خلال التنسيق الكامل بين كافة الجهات ذات الاختصاص، ومتابعته شخصيا لهذا الموضوع.

من جانبه ، استعرض مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية جواد ناجى ، بنود المنحة الكويتية ، حيث ستشمل قطاع الإسكان وبناء 1500 وحدة سكنية جديدة ، وقطاع الحكم المحلى ، والبنية التحتية ، وتأهيل بعض المناطق الصناعية ، بالإضافة إلى قطاع المياه ، وإعادة ترميم وإصلاح الخط الناقل للمياه والتفرعات بطول 20 كم، والقطاع الصناعي، وترميم المنشآت الصناعية المدمرة، وقطاعات الصحة والتعليم.

وحضر الاجتماع كل من وزير الحكم المحلى نايف أبو خلف، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، ووكيل وزارة الأشغال والإسكان فايق الديك، وعبر 'الفيديو كونفرنس' من غزة وزير الأشغال والإسكان مفيد الحساينة، والأمين العام للجنة بشير الريس.
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مصر 365

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