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عاهل البحرين يبعث برقية عزاء لرئيس نيبال فى ضحايا الزلزال المدمر

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عاهل البحرين يبعث برقية عزاء لرئيس نيبال فى ضحايا الزلزال المدمر عاهل البحرين يبعث برقية عزاء لرئيس نيبال فى ضحايا الزلزال المدمر
أرسل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية عزاء لرئيس جمهورية نيبال ران باراف يادف، في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له بلاده أمس السبت وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) إعراب آل خليفة عن تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وبلغت قوة الزلزال الذي وقع في نيبال ظهر أمس 8.1 درجة على مقياس ريختر وتلاه عدة توابع قوية؛ ما تسبب في مقتل 1800 شخص على الأقل.
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