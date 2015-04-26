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الصليب الأحمر : الحوثيون يمنعون دخول مساعدات طبية لعدن جنوب اليمن

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الصليب الأحمر : الحوثيون يمنعون دخول مساعدات طبية لعدن جنوب اليمن الصليب الأحمر : الحوثيون يمنعون دخول مساعدات طبية لعدن جنوب اليمن

عدن / أ ش أ /

قالت مارى كلير المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى اليمن إن نقطة أمنية تابعة للحوثيين منعت فريقا تابعا للصليب الأحمر من دخول مدينة عدن لتوصيل مساعدات طبية للمواطنين المتضررين من الاشتباكات الدائرة هناك.
>وأوضحت مارى - فى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى / تويتر / - أن قافلة مساعدات كانت فى طريقها إلى عدن وأوقفتها نقطة أمنية تابعة للحوثيين فى منطقة جعولة ومنعتها من الدخول وعادت الى صنعاء .
>وأشارت الى أن الحوثيين منعوا قافلة تحمل مساعدات طبية من دخول محافظة مأرب قبل ذلك .
>وأضافت " إن المستشفيات فى عدن تعانى من نقص حاد فى الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية وقد حصلنا على كل الضمانات من الحوثيين لإدخال المساعدات فلماذا يفعلون ذلك " ، وقالت " إن اللجنة لازالت تتفاوض مع كل الأطراف لإدخال المساعدات للمدينة وإذا استمر الرفض فسيتم مراجعة سلوب العمل فى اليمن".
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