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مفاجأة جماليّة من مايا دياب تعيدها الى الأضواء

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مفاجأة جماليّة من مايا دياب تعيدها الى الأضواء مفاجأة جماليّة من مايا دياب تعيدها الى الأضواء

الأحد 26-04-2015 14:08

اعتدنا على رؤية مايا دياب بالشعر نفسه، من حيث التسريحة اللون والطول. وها هي تطلّ مؤخراً بشعر متوسّط الطول وباللون البلاتينيوم. ارتبط هذا اللون بكيم كردشيان، على الرغم من أنّها لم تكن الأولى التي اعتمدت هذا اللون، لكن كيم تحاول دائماً أن تغيّر شكلها لتبقى تحت الأضواء. وها هي مايا تطلّ فجأة بتغيير جذري في شعرها، حتى أنّها بدت في بعض الصور تشبه كيم كردشيان تماماً.

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وهي ليست المرّة الأولى التي تفاجئ فيها مايا دياب الجمهور، فغالباً ما كانت ملابسها المثيرة أو أكسسواراتها الغريبة تشغل الرأي العام. لكنّها اليوم، وبعد غياب واضح، حيث بدأت الأضواء تتّجه نحو نجمات أخريات، عادت مايا دياب إلى الأضواء، لكن باسلوب مختلف، إذ اعتمدت الحشمة في ملابسها السوداء، كي يبقى كلّ التركيز على التبدّل الواضح والجريء في شعرها.
وأنت ، سيدتي، هل أحببت مايا دياب بالشعر البلاتينيوم؟

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سيدتي