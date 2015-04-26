6 منتجات غاية في الخطورة عليك تجنّبها

هناك بعض المنتجات ذات الأضرار الجسيمة على البشرة وعلى الجسم بأكمله. وعلى الرغم من أنّ هناك الكثير من منتجات العناية بالبشرة الضارّة، التي قامت الشركات باستبدال مكوّناتها بمكونات أخرى غير ضارة، ولها نفس المفعول، فإنه لا يزال هناك الكثير من المنتجات التي تحتوي على هذه المكوّنات الضارّة.

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ولأنّ "سيدتي نت" تنصح دائماً السيدات بقراءة مكوّنات منتجات التجميل والعناية بالبشرة قبل الحصول عليها، ها هي تقدّم لك أسماء هذه المنتجات لتحاولي الابتعاد عنها كلّما أمكنك ذلك.

- BHA: هذا العنصر يعتبر من عناصر منتجات البشرة، إلا قليلاً منها. وهو في غاية الخطورة. فهذا العنصر يحتوي على مادة مسرطنة، خصوصاً عند استخدامها على الشفاه. إنّ تركيز BHA في منتجات التجميل العادية قد لا يكون كافياً للتسبّب بالسرطان.

- الزيوت المعدنية: يؤدّي الاستخدام المتكرر للزيوت المعدنية للإصابة بسرطان الجلد؛ وذلك نتيجةً لقيامه بسدّ المسامّ وظهور حبّ الشباب.

- الاسبستوس: الاسبستوس هو التلك. وهو سيئ جداً عند وضعه على البشرة. يمكنك أن تجدي هذا العنصر في منتجات مختلفة كبودرة الوجه والجفون وظلال العيون وأحمر الخدود. وإذا أكثرت من استخدامه فأنت بذلك تضعين الكثير من الموادّ السيّئة على بشرتك.

- البارابين: هو من المكوّنات الشائعة جداً في مستحضرات التجميل، ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

- كبريتات لوريث الصوديوم وكبريتات لوريل الصوديوم: هي موجودة في منتجات التنظيف كالصابون والشامبو التي تساهم في تهيّج الجلد والعينين والرئتين.

- الفورمالديهايد: الفورمالديهايد مركّب يستخدم للحفاظ على الضفادع للتشريح. ويُستخدم هذا العنصر أيضاً في العديد من مستحضرات التجميل لمنع نمو البكتيريا. ولقد تمّ الاعتراف به كمادة مسرطنة للإنسان من قبل الوكالة الدولية لبحوث المواد المسرطنة. يوجد في العديد من المنتجات مثل الشامبو والبلسم وغسول الجسم وطلاء الأظافر.

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