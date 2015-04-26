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ضبط 9 متهمين من الإخوان بتهمة الاشتراك في أحداث عنف بالمنيا

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ضبط 9 متهمين من الإخوان بتهمة الاشتراك في أحداث عنف بالمنيا ضبط 9 متهمين من الإخوان بتهمة الاشتراك في أحداث عنف بالمنيا

أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا ،القبض على 9 من العناصر المثيرة للشغب قالت أجهزة الأمن إنهم عناصر تابعة لتنظيم جماعة الإخوان.

وقال اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا ، إنه تلقى إخطاراً من اجهزة البحث الجنائى يفيد بالقبض على كل من:عبد الرحمن عبد الكريم ، وحسن عبد العال ، ويحيا فتحى ، وأحمد رشاد ، وإبراهيم رشاد ، وجمال محمد حسن ، ومحمد فهمى ، وأحمد مصطفى الشريف ، ومحمد حسنى. وجميعهم من قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا.

وأضاف أن المتهمين صادر بحقهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بتهمة التحريض على العنف وإثارة الشغب ، والإنتماء إلى جماعة الإخوان وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.

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