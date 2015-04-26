شاهد في اقتحام سجن بورسعيد: “حماس خططت لاقتحام السجن”

سأل أشرف العزبي، دفاع المتهمين بإقتحام قسم بورسعيد، الشاهد اللواء أحمد البرقوقي، مدير مصلحة السجون وقت الواقعة، عن القوة التي كانت مدبرة لمحاولة إقتحام السجن، فأشار أن تلك الفترة كان هنالك احداث في جميع ربوع مصر وأن هنالك جماعات بمختلف انتماءاتها متطرفة وصفها “بالقوة الظلامية” بالإضافة إلي عناصر خارجيه مثل حماس هم من أداروا بالمبالغ المالية الخارجون عن القانون بمبالغ كبيرة.

وأضاف الشاهد، خلال سماع شهادته أمام محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السيد السعيد، أن القوات المسلحة كانت تؤمن خارج السجن حال وصولهم و لم يطلقوا النيران و تم الاستعانة بمجنزرة للقوات المسلحة.

وردًا على سؤال من العزبي، قال الشاهد أن هدف مقتحمي السجن أسقاط أكبر عدد من قوات الأمن وتزويد عدد الضحايا من الأهالي لإلصاق ذلك بالداخلية.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأثبتت التحريات أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين وذلك عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد.