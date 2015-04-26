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اتجاه لانسحاب دفاع «خلية الصواريخ» من جلسة اليوم بسبب استبعاد المحكمة لزميلهم

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اتجاه لانسحاب دفاع «خلية الصواريخ» من جلسة اليوم بسبب استبعاد المحكمة لزميلهم اتجاه لانسحاب دفاع «خلية الصواريخ» من جلسة اليوم بسبب استبعاد المحكمة لزميلهم

أفاد أعضاء من فريق الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” خلية الصواريخ ” بأن هناك اتجاهاً عاماً بينهم للإنسحاب من جلسة اليوم اذا ما اصرت المحكمة على إستبعاد زميلهم المحامي ” أحمد حلمي ” من حضور الجلسة .

وتجدر الإشارة الى ان الجلسة السابقة قد شهدت أزمة بين المحامي المذكور و المحكمة على خلفية اعتراضه على الإجراءات الأمنية المشددة التي تشهدها المحكمة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، ومن المنتظر ان تخصص جلسة اليوم والمحظور فيها النشر لسماع الشهود .

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية وعددهم 36 متهماً منهم 14 متهماً هارباً عدد من الإتهامات على رأسها إدارة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل و متفجرات .

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