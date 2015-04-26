إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم بالصحراوي الغربي بأسوان

أصيب 11 شخص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي أسوان – القاهرة بالقرب من كمين إدفو.

وكان اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان تلقى إخطاراً من مدير مستشفى أدفو يفيد بوصول 11 مصاب أثر تعرضهم لحادث سير على طريق أدفو أسوان بالقرب من كمين أدفو .

يرجع سبب الحادث إلى أندلاع حريق محدود فى نباتات الحلف والهيش بطريق أدفو أسوان وتركت أثاراً لدخان كثيف عقب أخمادها بواسطة الحماية المدنية ،وأثناء مرور مينى باص خارج من مدينة أدفو متجهاً إلى أسوان كان هناك دخان كثيف ناتج من أثار إخماد الحريق مما أدى إلى حجب الرؤية من السائق وأصطدم فى سيارة نقل أثناء مرورها على الأتجاه المقابل وسقطوا السيارتين على حافة ترعة موجودة بالطريق .

وأسفر الحادث عن إصابات 11 شخص وتم نقلهم إلى مستشفى أدفو لتلقى العلاج اللازم وجارى إستخراج السيارتين من الترعة ،وهم كلاً من السيد شاذلى ابوالوفا 50 سنة ،عطيات قاسم محمد محمود 45 سنة ،نادية مصطفى عابد 42 سنة ،صابر أحمد عبده 33 سنة ،عادل عبدالله منير 55 سنة ،صالح محمد أحمد 55 سنة ،نور عبدالله أحمد 55 سنة اسوان الجامعى ،شاذلى أحمد عبده 36 سنة ،عطيات ربيع طه 45 سنة ،نور عبدالله أحمد 30 سنة ،حميدة عبدالكريم 40 سنة