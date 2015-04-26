من هي أجمل من ارتدت تصاميم Dior على السجادة الحمراء؟

يذكر اسم دار الأزياء الشهيرة Dior في كل محفل من محافل الموضة والجمال، وتتألق النجمات بأجمل تصاميم الدار على السجادة الحمراء في مناسبات عديدة ومختلفة، ولكن من مِن النجمات أجمل من تألقت بتصاميم Dior مؤخراً؟

تتميز تصاميم Dior بتنوعها ومرونتها لتناسب مختلف الأذواق والأعمار، فللشابات ذوات الذوق العصري المتجدد تقدم العديد من التصاميم الجريئة والأنيقة كفستان إيما ستون Emma Stone الأسود الأنيق في حفل SAG Awards، وإطلالة الممثلة الشابة داكوتا فانينغ Dakota Fanning بفستان أسود بتصميم عصري أنيق، ولا يمكن أن ننسى إطلالة هايلي ستينفيلد Hailee Steinfeld بألوان مشرقة في آخر إطلالة لها.

أما الباحثات عن التصاميم الكلاسيكية والخالدة فيجدن لدى Dior ما يبحثن عنه ليحصلن على أجمل إطلالة، مثل: اختيار الممثلة آمبر هيرد Amber Heard بفستان أبيض ناعم، وفستان أمل كلوني Amal Clooney في حفل Golden Globes الأخير على الرغم من أن القفازات لم تكن إضافة أنيقة لفستانها.

تعجبنا لمسة الأنوثة التي تضيفها تصاميم Dior لإطلالات النجمات على السجادة الحمراء، فقد حولت ريانا Rihanna لباربي ناعمة، وأعطت كيت مارا Kate Mara وكيت بوسورث Kate Bosworth إطلالة عصرية تنضح بالأنوثة والرقي.

شاهدي تصاميم Dior على السجادة الحمراء، وتوجي معنا الأجمل.

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