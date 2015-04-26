أجمل فساتين السهرات الصيفية من عفة الدباغ

مع اقتراب إجازة الصيف، تبحث كلّ واحدة منّا عن الفستان المثاليّ الذي يُمكن أن ترتديه في مناسباتها، لتحصل بها على إطلالة أنيقة تُناسب المجتمع المحافظ في الخليج. وعلى الرغم من توفر التصاميم الأنيقة لدى العديد من المصممين، يفتقر معظمهم لفهم المجتمع الخليجي وحاجته إلى تصاميم تجمع بين اللمسة العصرية الأنيقة والأسلوب المحافظ الرزين. وقد أطلقت المصمّمة عفة الدباغ مجموعة أنيقة من فساتين السهرات لصيف 2015 لتلبي بها احتياجات السيدة الأنيقة في الخليج.

استوحت المصمّمة مجموعتها الجديدة من الحدائق الصيفية الفاتنة في إنجلترا وسويسرا، والتي تعجّ بالورود والفاوانيا والأزهار البرية. وابتكرت عفة مجموعتها للملابس الجاهزة لربيع وصيف 2015، فطغت عليها الألوان الناعمة والجميلة، من الوردي، والأصفر الذهبي، والمشمشي الزاهي، والفوشيا، والأرجواني الشاحب، مع تفاصيل باللونين الذهبي والفضي.

تتّسم هذه المجموعة بطابعها المرح، والأنوثة، والرومانسية، وتتخللها نفحة من عالم الخيال الذي يتجلّى من خلال مزيج غريب ولافت من الألوان والأقمشة، إذ تضمّ المجموعة أقمشة الجاكار الغنية والجميلة والزركشات الفاخرة المطرّزة باليد وأحجار الكريستال الملوّنة والدانتيل الناعم والمفعم بالأنوثة.

وقد قرّرت عفة أن تُبرز اللمسات الأنيقة الأنثوية التي تشتهر بها من خلال تصاميم عصرية مع لمحات من الأشكال الريترو، فصمّمت التنانير الطويلة الواسعة، التي تدخل فيها الطيّات والطبقات المتعددة، مستخدمةً أقمشة الجاكار والتافتا.

علاوة على فساتين السهرة، تضمّ مجموعة الملابس الجاهزة من تصميم عفة فساتين كوكتيل ناعمة، وقمصاناً قصيرة، وتنانير ضيّقة وفضفاضة، بالإضافة إلى فساتين السهرة المحتشمة، بما يتماشى مع أسلوب الأناقة المحافظة الذي تحبذ عفة أن يطغى على تصاميمها.

شاهدي معنا أجمل فساتين السهرات من المصمّمة المبدعة عفة الدباغ!