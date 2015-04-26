طيران الجيش العراقى ينفذ عملية إنزال بمنطقة "الثرثار" لتحريرها من داعش

نفذ طيران الجيش العراقى اليوم الأحد عملية إنزال لقوات عراقية بتقاطع ناظم الثرثار وناظم التقسيم شمال غربى الفلوجة بمحافظة الأنبار لتطهير المنطقة من مسلحى تنظيم(داعش) الإرهابى الذين تسللوا إلى المنطقة أول أمس الجمعة .

وقالت مصادر أمنية إن القوات التى تم إنزالها اشتبكت مع مسلحى داعش وألحقت بهم خسائر كبيرة فى الأرواح، وفكت الحصار عن قوات عسكرية بالمنطقة، وتنفذ عملية عسكرية لإنقاذ 7 من العسكريين المختطفين من قبل عناصر داعش.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمنية بمساندة مقاتلى العشائر سيطروا على الطريق الرابط بين حديثة والبغدادى بالأنبار وقطعوا إمدادات داعش فى المنطقة.. مؤكدة مقتل 8 إرهابيين وتدمير سيارتين والاستيلاء على أسلحة ومعدات عناصر التنظيم الذين لاذوا بالفرار.

وأضافت أن مسلحى داعش حاولوا اختراق منطقة البوحياة قرب حديثة، وتصدت لهم القوات الأمنية والعشائر وأجبرتهم على الهروب من تلك المنطقة بعد أن كبدتهم خسائر بالأرواح والمعدات.

وكان مسلحو تنظيم (داعش) سيطروا على العديد من المناطق فى محيط الرمادي، وتسلل مسلحو التنظيم منذ يوم 10 أبريل 2015 وتمكنوا خلال أسبوع من التمدد ليحاصروا الرمادى ويسيطروا على مداخلها إلا الطريق الرابط بين قاعدة "الحبانية" والمدينة، واجتاحوا مناطق "البو فراج" و"البوغانم" و"البوسودة" والصوفية وارتكبوا جرائم بحق المدنيين والمنتسبين للأجهزة الأمنية وقتلوا المئات منهم بدعوى التعاون مع السلطات العراقية، مما أدى لموجة نزوح واسعة قدرتها وكالات الأمم المتحدة العاملة فى العراق بأكثر من 90 ألف نازح..

>فيما تواصل القوات العراقية طرد مسلحى داعش من الرمادى والكرمة وناظم التقسيم والثرثار الذى تسلل له مسلحو التنظيم 24 أبريل.

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