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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فلسطينيا بتهمة دهس 3 جنود بالقدس

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فلسطينيا بتهمة دهس 3 جنود بالقدس قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فلسطينيا بتهمة دهس 3 جنود بالقدس
اعتقلت قوات الشرطة والجيش الإسرائيلى اليوم الأحد فلسطينيا يشتبه بتورطه فى عملية الدهس التى جرت الليلة الماضية فى حى الطور بالقدس الشرقية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن قوة من الشرطة وحرس الحدود اعتقلت بفضل معلومات استخبارية فلسطينيا يشتبه فيه بارتكاب اعتداء الدهس المتعمد الذى وقع الليلة الماضية فى حى الطور فى القدس الشرقية مما أسفر عن إصابة 3 من أفراد الشرطة بجروح بين طفيفة ومتوسطة، وأشارت إلى أنه تم إحالة المعتقل إلى التحقيق لدى الجهات المختصة.

وكانت مصادر عبرية ذكرت أن سيارة فلسطينية دهست مجموعة من رجال الشرطة الإسرائيليين قرب حى الطور بالقدس المحتلة الليلة الماضية ما أدى لإصابة 3 شرطيات بجراح.
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