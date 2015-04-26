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والى جنوب دارفور يتهم "اليوناميد" بالاتفاق مع المتمردين على دخول الولاية

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والى جنوب دارفور يتهم "اليوناميد" بالاتفاق مع المتمردين على دخول الولاية والى جنوب دارفور يتهم "اليوناميد" بالاتفاق مع المتمردين على دخول الولاية
قال والى جنوب دارفور آدم جار النبى، إن قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السودانى رصدت دخول عناصر من الحركات المتمردة والمسلحة تتبع حركتى "تحرير السودان، والعدل والمساواة"، إلى حدود الولاية قادمة من جنوب السودان.

واتهم جار النبى- فى تصريح صحفى اليوم الأحد- بعثة "اليوناميد" بالاتفاق مع المتمردين على الدخول إلى دارفور عقب أحداث منطقة "كأس" بالولاية التى شهدت اشتباكات مسلحة بين قوات اليوناميد ومجموعات قبلية أسفرت عن وقوع ضحايا ومصابين، ووصف الأمر بأنه "استخباراتي" ومرتب له، داعيا المواطنين بعدم السماح بذلك حتى لا تحقق قوات التمرد أهدافها.

وشدد والى جنوب دارفور، على ضرورة الاهتمام بالأمر الذى سيؤدى لعواقب وخيمة، مؤكدا أن المعركة الآن بين القوات المسلحة والمتمردين على مشارف البداية، منبها إلى عدم ترك ثغرات فى أية منطقة لعبور قوات الحركات لجبل مرة، وطالب جار النبي، الأهالى بضبط النفس فى أحداث "كاس" وترك الأمر للدولة وعدم الإخلال بالأمن.
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مصر 365