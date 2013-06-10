الجزائر تطلب من السعودية توضيحات بشأن تقليص مدة عمرة رمضان

أعلن وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائرى "بوعبد الله غلام الله" أنه سيطلب توضيحات من سفير السعودية بالجزائر بخصوص قرار السعودية بشأن تقليص مدة عمرة رمضان إلى 15 يوما بدلا من شهر كامل.

وقال الوزير الجزائرى فى تصريحات له مساء أمس الأحد إنه سيبحث خلال لقائه مع السفير السعودى بالجزائر الدكتور سامى بن عبد الله الصالح، غدا الثلاثاء، الإجراءات الجديدة التى فرضتها المملكة فيما يخص تنظيم الحج والعمرة، منها تقليص عمرة رمضان إلى 15 يوما بدلا من شهر، وكذا منع استعمال سيارات الإسعاف التى تجلبها الدول لحجاجها، والاستعانة فقط بتلك التى توفرها المملكة العربية السعودية.

وأضاف "بوعبد الله غلام الله" أن وزارة الحج السعودية أبلغت نظيرتها الجزائرية بأنها ملزمة بشراء سيارة الإسعاف من المملكة، على الرغم من أن البعثة الجزائرية توفر سيارات إسعاف جديدة وبإمكانها أن تتكفل بالمرضى من الحجاج بسرعة، على العكس عندما نلجأ لإسعاف الهلال الأحمر السعودى، حيث يأخذ - حسبما ذكر المسئول الجزائرى - تدخله وقتا.