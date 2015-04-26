مصادر قبلية يمنية: عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين فى مأرب

أفادت مصادر قبلية يمنية بمقتل العشرات من مسلحى جماعة أنصار الله الحوثية منذ ساعات الفجر الأولى اليوم الأحد فى مأرب شرقى البلاد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا خلال مواجهات المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ، مشيرة إلى مقتل ثمانية من المقاومة الشعبية للقبائل منذ أمس السبت حتى اليوم، وإصابة آخرين، فى الوقت الذى لا تزال فيه الاشتباكات مستمرة بشكل عنيف فى منطقتى حريب وصرواح.

وأضافت أن طيران التحالف بقيادة السعودية شن أكثر من 10 غارات جوية على منطقة حريب جنوب مأرب، وغارات أخرى فى منطقة صرواح غرب مأرب مستهدفة مواقع تمركز جماعة الحوثى.

وأكدت المصادر أن الغارات تزامنت مع قصف بصواريخ الكاتيوشا من المنطقة العسكرية الثالثة المساندة للقبائل، على مواقع للحوثيين فى منطقة الزور.

>