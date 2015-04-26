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فورين بوليسى: داعش يبث فيديو لأطباء شباب يدعون زملاءهم للانضمام لهم

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فورين بوليسى: داعش يبث فيديو لأطباء شباب يدعون زملاءهم للانضمام لهم فورين بوليسى: داعش يبث فيديو لأطباء شباب يدعون زملاءهم للانضمام لهم
فى أحدث محاولة من تنظيم داعش لتجنيد شباب غربى، للالتحاق بمقاتليه فى سوريا والعراق، بث التنظيم الإرهابى لمجموعة من الأطباء، يدعون زملاءهم المهنيين للسعى إلى العمل فى صفوف داعش فى مدينة الرقة السورية.

وقالت مجلة فورين بوليسى، الأحد، إن الفيديو، الذى تُرجم ونشر من قبل موقع "سايت"، هو مثال نادر على استخدام التنظيم الإرهابى حملة علاقات عامة إيجابية للترويج لنجاحه الطبى بعيداً عن جرائمه وهجماته الدموية التى توسعت إلى ليبيا وأفغانستان.

وفى فيديو مدته، 15 دقيقة، يتحدث أطباء شباب، يعرفون أنفسهم على أنهم من الهند ومصر وأستراليا وسوريا، عن لماذا يجب للأطباء المسلمين الانضمام لصفوفهم فى داعش، ويحرص المصور على تصوير الأطباء فى وحدات متنوعة بدءا من مركز كلى إلى كلية طب، وحتى الشعار الذى يظهر فى أسفل الفيديو يحمل عنوان "الخدمات الصحية للدولة الإسلامية"، بينما ترفرف راية التنظيم السوداء فى الزاوية العلوية اليسرى.

ويحمل مقطع من الفيديو جولة داخل قسم العلاج الطبيعى فى مستشفى الرقة، حيث يشرح طبيب هندى يدعى "أبو مقاتل الهندى"، كيف أنهم استطاعوا خدمة 500 مريض أسبوعيا بمساعدة الأطباء الأجانب.

ويواصل الحديث عن الأقسام المختلفة فى مستشفياتهم ويدعو الطبيبات الإناث للعمل بشكل منفصل فى علاج النساء والأطفال.

كما يتحدث طبيب أسترالى شاب، يدعى أبو يوسف، عن تجربته برسائل إيجابية لتشجيع الشباب على الانضمام. ويظهر فى الفيديو أثناء علاج طفل من الجفاف ويشرح التشخيص بالإنجليزية الأسترالية، متحدثا عن توافر كافة المعدات والأجهزة التى تسهل عمل الطبيب.


>فيديو لداعش يُهدد بعمليات إرهابية فى مصر تزامنًا مع احتفالات سيناء
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مصر 365

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