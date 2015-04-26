غارات لطيران النظام السورى تستهدف جسر الشغور بعد سيطرة المعارضة عليها

قصفت طائرات النظام السورى مدينة جسر الشغور شمال غربى البلاد بعد سيطرة جماعات متشددة عليها، حسبما أفاد نشطاء.

وقالت لجان التنسيق المحلية والمرصد السورى لحقوق الإنسان إن غارات اليوم الأحد تستهدف مدينة جسر الشغور بمحافظة إدلب.

ولم تعلن أى حصيلة لحجم الخسائر.

وتمكنت جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة ومتمردون متشددون من السيطرة على المدينة أمس السبت فى إطار هجوم أوسع فى المنطقة بعد أقل من شهر من استيلاء مقاتلى المعارضة على مدينة إدلب عاصمة المحافظة.

وقال المرصد السورى إن ما لا يقل عن سبعة وعشرين شخصا بينهم عشرين مقاتلا على الأقل قتلوا فى غارات لطيران النظام السبت على جسر الشغور.

وقال رامى عبدالرحمن مدير المرصد إن القتال يتركز الآن على بعد نحو خمسة كيلو مترات جنوبى المدينة.

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