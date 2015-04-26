تأجيل محاكمة «وايت نايتس» بتهمة الشروع في قتل رئيس الزمالك لـ 10 مايو

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 21 متهمًا من أعضاء رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة بـ«وايت نايتس»، في قضية اتهامهم بالاعتداء والشروع في قتل رئيس نادي الزمالك لجلسة 10 مايو.

حضر الجلسة 5 متهمين، ارتدى بعضهم تيشيرتات الزمالك البيضاء، وتم إيداعهم القفص الزجاجي، ومن بينهم أحمد شبرا.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهم اتهامات بحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، وإتلاف الممتلكات العامة المتمثلة في مقر نادي الزمالك، والشروع في قتل رئيس نادي الزمالك أثناء خروجه من مقر النادي عبر إطلاق أعيرة “خرطوش” صوبه.