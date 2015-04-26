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مقتل 5 وإصابة 30 من تركمان العراق في هجوم لداعش في كركوك

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مقتل 5 وإصابة 30 من تركمان العراق في هجوم لداعش في كركوك مقتل 5 وإصابة 30 من تركمان العراق في هجوم لداعش في كركوك

كركوك- أرشيفية

أفادت مصادر أمنية عراقية بأن متطوعي الحشد الشعبي التركماني تمكنوا الأحد من صد هجوم لتنظيم “داعش” ما أدى إلى مقتل خمسة من المتطوعين وإصابة 30 آخرين جنوبي مدينة كركوك 250 كم شمال بغداد.

وقالت المصادر إن عناصر داعش المحاصرين في قصبة بشير ذات الغالبية التركمانية الشيعية جنوبي كركوك قاموا الاحد بتنفيذ هجوم صوب مواقع تابعة للحشد الشعبي قرب قرية الشمسية ما أدى إلى مقتل خمسة من عناصر الحشد وإصابة 30 آخرين بعد اشتباكات استمرت لساعتين استخدمت فيها أسلحة مختلفة.

وأشارت إلى قتل عدد غير محدد لعناصر داعش وصد الهجوم.

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