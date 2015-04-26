النيابة تواصل التحقيق مع 7 متهمين ببيع الآثار فى منطقة المقطم

تباشر نيابة المقطم بإشراف المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، التحقيق مع 7 متهمين ببيع قطع أثرية.

كانت وردت معلومات لمباحث الآثار تفيد بقيام كل من "خ.ف"، "م.ف"، "م. ع"، "م.ع"، "م.ع"، "م.ا"، "ع ع"، ببيع قطع أثرية إلى المواطنين، وعلى الفور تم التنسيق مع قسم شرطة المقطم لوضع فريق من التحريات للتأكد من ذلك، وأكدت التحريات أن هؤلاء الأشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لبيع الآثار بمنطقة المقطم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كافة المتهمين، عقب استصدار إذن من النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.