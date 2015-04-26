أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تواصل التحقيق مع 7 متهمين ببيع الآثار فى منطقة المقطم

Google+ Print
النيابة تواصل التحقيق مع 7 متهمين ببيع الآثار فى منطقة المقطم النيابة تواصل التحقيق مع 7 متهمين ببيع الآثار فى منطقة المقطم
تباشر نيابة المقطم بإشراف المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، التحقيق مع 7 متهمين ببيع قطع أثرية.

كانت وردت معلومات لمباحث الآثار تفيد بقيام كل من "خ.ف"، "م.ف"، "م. ع"، "م.ع"، "م.ع"، "م.ا"، "ع ع"، ببيع قطع أثرية إلى المواطنين، وعلى الفور تم التنسيق مع قسم شرطة المقطم لوضع فريق من التحريات للتأكد من ذلك، وأكدت التحريات أن هؤلاء الأشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لبيع الآثار بمنطقة المقطم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كافة المتهمين، عقب استصدار إذن من النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365