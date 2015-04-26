أمن الإسكندرية يضبط هاربين من أحكام بالمؤبد وعاطل بحوزته حشيش

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم الدخيلة بالإسكندرية، من ضبط كل من "إبراهيم ع ا ا" 31 سنة عاطل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات، والقضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن المؤبد، و"أحمد ص م" 23 سنة بائع مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن المؤبد.>- جارى التنفيذ عليهما.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الدخيلة من ضبط "أحمد ح ع س" 19 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى القضية "اتجار أقراص مخدرة" بحوزته عدد "11" قطعة لمخدر الحشيش - ومبلغ 55 جنيهاً - وهاتف محمول.

أقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.