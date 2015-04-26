أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن الإسكندرية يضبط هاربين من أحكام بالمؤبد وعاطل بحوزته حشيش

Google+ Print
أمن الإسكندرية يضبط هاربين من أحكام بالمؤبد وعاطل بحوزته حشيش أمن الإسكندرية يضبط هاربين من أحكام بالمؤبد وعاطل بحوزته حشيش
تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم الدخيلة بالإسكندرية، من ضبط كل من "إبراهيم ع ا ا" 31 سنة عاطل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات، والقضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن المؤبد، و"أحمد ص م" 23 سنة بائع مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن المؤبد.
>- جارى التنفيذ عليهما.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الدخيلة من ضبط "أحمد ح ع س" 19 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى القضية "اتجار أقراص مخدرة" بحوزته عدد "11" قطعة لمخدر الحشيش - ومبلغ 55 جنيهاً - وهاتف محمول.

أقر المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365