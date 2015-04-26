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طرد أحد المصورين من جلسة محاكمة خلية الظواهرى لإجرائه مكالمة بالموبايل

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طرد أحد المصورين من جلسة محاكمة خلية الظواهرى لإجرائه مكالمة بالموبايل طرد أحد المصورين من جلسة محاكمة خلية الظواهرى لإجرائه مكالمة بالموبايل
قررت محكمة جنايات القاهرة، رفع جلسة محاكمة 68 متهمًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، لاتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة بأعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر، لإصدار القرار.

وقامت هيئة المحكمة بطرد أحد المصورين بإحدى القنوات الفضائية، المتواجدين داخل القاعة، من القاعة بعد قيامه باستخدام هاتفه المحمول خلال الجلسة، وتوجهه خارج القاعه لإجراء مكالمة هاتفية، وهو ما دفع رئيس المحكمة المستشار محمد شرين فهمى، بإحضاره منفعلا عن سبب توجهه خارج القاعة، متخذا قرار بعدم استكمال حضوره الجلسة.
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مصر 365