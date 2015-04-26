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أمن السويس يضبط 8 آلاف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى السخنة

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أمن السويس يضبط 8 آلاف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى السخنة أمن السويس يضبط 8 آلاف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى السخنة
تمكنت مباحث قسم شرطة عتاقة بالسويس، من ضبط 8 آلاف لتر سولار محملين بثلاث سيارات نقل قبل بيعها فى السوق السوداء فى السخنة.

كان الرائد أحمد عبد الفتاح، رئيس مباحث قسم عتاقة بالسويس، تلقى معلومات بقيام ثلاث سيارات نقل بنقل مواد بترولية مهربة لبيعها بالسوق السوداء.

وبقيام رئيس مباحث قسم عتاقة، بفرض أكمنة أمنية تم توقيف ثلاث سيارات بطريق السويس- العين السخنة، وبفحص السيارات وأوراق الشحنات البترولية تبين أنها مهربة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة بالسويس وجارى التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.

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