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دفاع متهمى "خلية الصواريخ": اتجاه للانسحاب من القضية بعد استبعاد محامى

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دفاع متهمى "خلية الصواريخ": اتجاه للانسحاب من القضية بعد استبعاد محامى دفاع متهمى "خلية الصواريخ": اتجاه للانسحاب من القضية بعد استبعاد محامى
قالت هويدا إبراهيم محمد المحامية وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية "خلية الصواريخ"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" اليوم الأحد، إن هناك اتجاها عاما بين المحامين للانسحاب من الترافع فى القضية، وذلك بسبب قرار المستشار معتز خفاجى رئيس الدائرة التى تنظر القضية باستبعاد أحمد حلمى المحامى، ودفع المتهم الأول من القضية، وذلك إثر مشادة نشبت بينه وهيئة المحكمة بالجلسة الماضية نتيجة منعه من حضور الجلسة.

كانت الجلسة الماضية قد شهدت مشادة كلامية بين هيئة الدفاع وهيئة المحكمة، بسبب بعض الإجراءات التشديدية من جانب إدارة معسكر الأمن المركزى الذى يعقد فيه الجلسات، انتهت إلى أنسحاب 4 من أعضاء هيئة الدفاع، وقررت المحكمة انتداب محامين آخرين للمتهمين الذين لم يعد لهم موكلين للدفاع عنهم.

وتضم القضية 36 متهمًا بينهم 22 متهمًا محبوسا، و14 هاربا، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، للمتهمين إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.
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