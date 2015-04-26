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ضبط 3 من الإخوان بحوزتهم 19 ألف جنيه ومخططات تنظيمية بالإسكندرية

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ضبط 3 من الإخوان بحوزتهم 19 ألف جنيه ومخططات تنظيمية بالإسكندرية ضبط 3 من الإخوان بحوزتهم 19 ألف جنيه ومخططات تنظيمية بالإسكندرية
قام ضباط إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية بمأمورية، بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى وضباط الإدارة العامة للأمن المركزى بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية بدائرة قسم أول العامرية أسفرت عن ضبط "أحمد ع ا" 41 سنة حاصل على بكالوريوس تربية بحوزته مبلغ 19000 جنيه، وكتاب رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، وكتاب فى ظلال القرآن لسيد قطب، ومجموعة أوراق تنظيمية إرهابية، وجهاز لاب توب، وعدد 3 هواتف محمول.

كما تم ضبط "حسام ع ف م" 38 سنة حاصل على بكالوريوس تربية مقيم مركز بيلا - محافظة كفر الشيخ بحوزته جهاز لاب توب، وأجندة تنظيمية، وعدد 2 هاتف محمول، و"الحسينى ج ع م" 45 سنة موظف بشركة أدوية مقيم محافظة كفر الشيخ بحوزته 2 هاتف محمول، جارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.

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