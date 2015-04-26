السيطرة على حريق مخزن سكك حديد مصر فى رمسيس

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع فى إحدى عربات القطار الدرجة الثالثة المتواجدة بمخزن سكة حديد محطة رمسيس، دون معرفة أسباب الحريق.

وأسفر الحريق عن امتداد النيران لإحدى عربات الثلاجات الكهربائية المتواجدة بجوار العربة المحترقة، وتدمير أحد جوانبها.

وكانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بقطار بمحطة رمسيس، وعلى الفور تم إخطار اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة، التى دفعت بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

اندلاع حريق هائل فى مخزن قطارات محطة رمسيس

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