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أسماء العشرة المكرمين من رئيس الجمهورية غدا باحتفالات عيد العمال

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أسماء العشرة المكرمين من رئيس الجمهورية غدا باحتفالات عيد العمال أسماء العشرة المكرمين من رئيس الجمهورية غدا باحتفالات عيد العمال
ينشر اليوم السابع أسماء العمال المكرمين من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، غدا الاثنين باحتفالات عيد العمال.

والمكرمون هم:


>محمود فرج محمود فرج، ومصطفى محمد محمد أحمد مسعود، ومحمد حسنين حسنين الفقى، وعبد المقصود محمود محمد السيد، ورفعت عبد المعبود على صيام، ومحمد صلاح الدين محمد أحمد، وإيناس عباس حامد محمد، ونيفين نصر، أحمد محمد هلال، ورفعت عبد اللطيف على الشربينى.

ومن المقرر أن يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح غد احتفالية عيد العمال وإلقاء كلمة وتكريم العمال وقيادات عمالية سابقة.

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