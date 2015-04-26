"مصر للسياحة" توقع بروتوكولا لجذب مليون سائح لمصر خلال 5 سنوات

وقعت شركة مصر للسياحة برئاسة رشاد رفاعى، بروتوكول تعاون مع شركة تو ديل للبيع المباشر لتدشين مبادرة "اعرف بلدك" من أجل المساهمة فى عملية تنشيط السياحة المصرية على المستويين الداخلى والخارجى، حيث تهدف المبادرة إلى جذب مليون سائح لمصر خلال خمس سنوات.

واختارت الشركتان مدينة الغردقة السياحية لانطلاق حملتها بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وذلك عن طريق إطلاق أول فوج سياحى مصرى يضم 500 فرد بإقامة كاملة بقرية "مجاويش" التابعة لشركة مصر للسياحة.

وأكد مسئولو الشركتين فى بيان صادر اليوم الأحد، تكرار تلك الفعاليات فى كل محافظات مصر السياحية لتبعث برسالة طمأنة إلى العالم أجمع بأن مصر مازالت تتمتع بالأمن والأمان ولحث السائح الأجنبى على الحضور إلى مصر للاستمتاع بطبيعتها السياحية المتفردة.

يذكر، أن مبادرة "اعرف بلدك" سوف تقوم بتنظيم قافلة خيرية فى كل محافظة تقوم الشركة بزيارتها لتقديم الدعم الخيرى على كل المستويات؛ حيث تم وضع برنامج تبرع بالدم وعمل زيارات للأطفال الأيتام، وكذلك المشاركة فى تجميل الميادين العامة فى تلك المحافظات من أجل الارتقاء بالمستوى الجمالى للمدينة.

"مصر للسياحة" توقع برتوكول تعاون مع وكيل صينى لجذب 20 ألف سائح

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