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تأجيل محاكمة 21 من "وايت نايتس" لشروعهم فى قتل رئيس نادى الزمالك لـ10مايو

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تأجيل محاكمة 21 من "وايت نايتس" لشروعهم فى قتل رئيس نادى الزمالك لـ10مايو تأجيل محاكمة 21 من "وايت نايتس" لشروعهم فى قتل رئيس نادى الزمالك لـ10مايو
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل جلسات محاكمة 21 متهما من أعضاء رابطة الوايت نايتس لجلسة 10 مايو، لحضور شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، تهم الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك وحيازة أسلحة نارية، وإحداث تلفيات بمقر نادى الزمالك، وذلك على خلفية تجمع مجموعة من أعضاء رابطة مشجعى نادى الزمالك "وايت نايتس" على إحدى المقهى، وخططوا للاعتداء على رئيس الزمالك، أثناء خروجه ليلاً من النادى وبعد رصد تحركاته ومواعيد خروجه استقلوا 3 سيارات "ملاكى" ودراجتين ناريتين، وأطلق أحدهم رصاصة من سلاح نارى "فرد خرطوش" تجاهه.

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