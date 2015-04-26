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تجديد حبس 10 أعضاء بـ “أحرار” 45 يومًا على ذمة اشتباكات وسط البلد

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تجديد حبس 10 أعضاء بـ “أحرار” 45 يومًا على ذمة اشتباكات وسط البلد تجديد حبس 10 أعضاء بـ “أحرار” 45 يومًا على ذمة اشتباكات وسط البلد

قررت غرفة المشورة بمحكمة زينهم، تجديد حبس 10 أعضاء بحركة أحرار، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة حول اتهامهم بالضلوع فى أعمال العنف والشغب، التى شهدها شارع طلعت حرب بوسط القاهرة بتاريخ 22 يناير الماضى.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين فى القضية المقيدة برقم 699 لـسنة 2015 جنح عابدين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة والتظاهر بدون تصريح.

ويواجه المتهمون أيضا اتهامات باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، ومقاومة السلطات، وحيازة مواد حارقة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة مفرقعات، والاعتداء على المواطنين، وإصابة رجال الشرطة.

وكشفت التحقيقات، أن النيابة العامة تلقت إخطارا من الأجهزة الأمنية بتاريخ الخميس 22 يناير الماضى، يفيد قيام أعضاء حركة أحرار الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، بالتجمهر بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وترديد هتافات مناهضة لمؤسسات الدولة، وتحريض المواطنين على الجيش والشرطة.

وذكرت تحريات الأمن الوطنى المقدمة للنيابة العامة، أن المتهمين قطعوا الطريق العام بهدف إثارة الفوضى، وتعطيل وسائل المواصلات، مما دفع قوات الشرطة للتحرك نحوهم فى محاولة لفتح الطريق وتفريقهم، الأمر الذى قابله المتهمون وآخرون مجهولون بإطلاق الألعاب النارية والحجارة، كما استخدموا مواد حارقة أدت لاشتعال النيران بأحد عقارات وسط البلد.

 

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