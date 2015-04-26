منفذ السلوم يستقبل 129 مصريا عائدين من ليبيا بينهم 25 غادروا متسللين

استقبل منفذ السلوم، منذ صباح أمس السبت، وحتى الآن 129 مصريا عائدين من ليبيا، من بينهم 104 سبق أن غادروا البلاد بطريقة شرعية، و25 غادروا بطريقة غير شرعية، ليصل إجمالى العائدين من ليبيا، طبقًا لبيانات الوصول والسفر الرسمية بالمنفذ، إلى 38 ألف و729 مصريا، منذ 16 فبراير الماضى.

قال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، اليوم السبت، إن متابعة الحالة الأمنية بمنفذ السلوم البرى على مدار الوقت، رصدت وصول 129 مصريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 25 سبق أن غادروا البلاد بطرق غير شرعية، ولا يحملون اوراقًا تثبت مغادرتهم البلاد، وتم إنهاء إجراءات دخولهم البلاد، بعد فحصهم جنائيا وسياسيا.

وأشار مدير أمن مطروح إلى تراجع أعداد عودة المصريين من ليبيا، بشكل كبير، وعودتها لمعدلاتها الطبيعية منذ حوالى شهر بعد تزايد أعداد العائدين خلال الأزمة التى أعقبت إعدام 21 مصريا على أيدى الجماعات الإرهابية بليبيا.

- عودة 149 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 45 غادروا البلاد متسللين