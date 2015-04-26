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«الداخلية» تبدأ تفعيل مشروع الخدمة الصوتية لتقديم الخدمات الجماهيرية

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«الداخلية» تبدأ تفعيل مشروع الخدمة الصوتية لتقديم الخدمات الجماهيرية «الداخلية» تبدأ تفعيل مشروع الخدمة الصوتية لتقديم الخدمات الجماهيرية

مجدى عبد الغفار وزير الداخلية

وجه مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بالبدء في تفعيل مشروع الخدمة الصوتية لوزارة الداخلية لتقديم الخدمات الجماهيرية بدءًا من الأحد، وذلك من خلال الاتصال تليفونيا على الرقم (27979700).

تتيح الخدمة استقبال 100 مكالمة في ذات الوقت والرد عليها للاستعلا​م عن كل الخدمات الجماهيرية والأوراق المطلوبة لها «استخراج صحيفة الحالة الجنائية- خدمات الإدارة العامة للمرور- الخدمات التي يقدمها قطاع مصلحة الأحوال المدنية- تصاريح العمل- خدمات مصلحة الجوازات والهجرة…».

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات الأمنية وتبسيط إجراءات حصول المواطن على الخدمة في أسرع وقت.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار ودعم قطاعات الخدمات الجماهيرية، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات والتسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية.

 

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