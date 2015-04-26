وزير النقل يقرر استئناف حركة عبارات الركاب على خط “سفاجا-ضبا”

قرر المهندس هاني ضاحي وزير النقل، استئناف العمل علي الخط الملاحي سفاجا ضبا لعبارات الركاب اعتبارا من اليوم الأحد من خلال رحلة بحرية للعبارة مسرة بعد تحويل عملها من خط الغردقة ضبا.

وأكدت هيئة موانيء البحر الأحمر أن العمل تم استئنافه علي خط ضبا سفاجا بعد توقف نحو 4 أشهر لأعمال التطوير والإنشاءات الجديدة بميناء سفاجا، فيما تستمر العبارة الرياض في العمل علي خط الغردقة ضبا فيما استمر قرار جمارك ميناء الغردقة بمنع دخول سيارات الإفراج الجمركي النهائي من الدخول للميناء من ميناء ضبا السعودي مما أدي إلي تكدس مئات السيارات بالميناء السعودي.