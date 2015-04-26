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بدء قضية خلية الظواهرى.. والمتهمون يرفضون انتداب محامين جدد

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بدء قضية خلية الظواهرى.. والمتهمون يرفضون انتداب محامين جدد بدء قضية خلية الظواهرى.. والمتهمون يرفضون انتداب محامين جدد

قضية خلية الظواهرى

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمى نظر محاكمة 68 متهمًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم “القاعدة” الإرهابى، في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة .

وأوضح المحامى على اسماعيل، عضو فريق الدفاع ان المتهمين أبدوا تمسكهم بالمحامين الأصليين الموكلين عنهم، رافضين فكرة انتداب محامين أخرين من قبل هيئة المحكمة، على خلفية قرار انسحاب عدد من أعضاء الدفاع بالجلسة الماضية.

وأوضح المحامى على اسماعيل، عضو فريق الدفاع ان المتهمين أبدوا تمكسهم بالمحامين الأصليين الموكلين عنهم، رافضين فكرة انتداب محامين أخرين من قبل هيئة المحكمة، على خلفية القرار الذى اتخذه عدد من أعضاء الدفاع بالإنسحاب بالجلسة الماضية.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

 

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