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رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يصل القاهرة

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رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يصل القاهرة رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور “جوزيف طربيه” في زيارة لمصر للمشاركة في المؤتمر المصرفى العربى لعام 2015 تحت عنوان “التمويل من أجل التنمية” الذي يبدأ أعماله غدا الاثنين تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وهشام رامز محافظ البنك المركزي .

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر تعبئة الموارد المالية من أجل التنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأثير التنمية المالية على النمو الاقتصادى واستراتيجيات الشمول المالي ودورها فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وآليات تحفيز الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال الى المنطقة العربية، وتعزيز وضبط المساعدات الانمائية العربية، والاصلاحات الاقتصادية والتشريعية فى .

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