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مصرع هارب من حكمين بالإعدام و18 مؤبد فى تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بقنا

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مصرع هارب من حكمين بالإعدام و18 مؤبد فى تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بقنا مصرع هارب من حكمين بالإعدام و18 مؤبد فى تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بقنا

 

أرشيفية

لقى هارب من حكمين بالإعدام و 18 حكم بالمؤبد مصرعة وأصيب أبن عمه بطلقات نارية، اليوم الأحد، فى تبادل إطلاق النيران مع الشرطة أثناء محاولة ضبطه بقرية المحروسة بمركز قنا.

تلقى اللواء عادل عبدالعظيم أيوب مدير أمن قنا قد تلقى إشارة بمصرع شقى خطر وأصابة أخر بمركز قنا، كشفت التحريات قيام قوة أمنية مدعومة بقوات من الأمن المركزى لمحاولة ضبط وإحضار المدعو ” فرج . م . أ ” شقى خطر والهارب من حكمين بالإعدام و 18 حكما بالمؤبد ففوجئت القوة بقيام المتهم وبرفقتة المدعو ” هريدى . أ . ح ” أبن عمة بإطلاق النيران بكثافه على القوات فبادلتهم النيران مما نتج عنه مصرع المتهم الأول وأ​ص​ابة الثانى بطلقات نارية وتم نقلهما لمستشفى قنا العام كما تم ضبط بندقتين أليتين و عدد من الطلقات النارية كانت بحوزتهما.

تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

 

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