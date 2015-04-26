تسعة قتلى في تفجير ثلاث سيارات مفخخة في بغداد ومحيطها

قتل تسعة اشخاص على الاقل واصيب نحو 40 بجروح في تفجير ثلاث سيارات مفخخة الاحد في بغداد ومحيطها، بحسب ما افادت مصادر امنية وطبية.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة ان “ثلاثة اشخاص قتلوا واصيب 14 بجروح في انفجار سيارة مفخخة مركونة قرب موقع لتجمع عمال بأجر يومي في منطقة حي العامل في جنوب غرب بغداد” صباح الاحد.

كما قتل ثلاثة اشخاص على الاقل واصيب 13 بجروح في تفجير سيارة مفخخة قرابة الساعة 1130 قبل الظهر (0830 تغ) قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة، بحسب المصدر نفسه.

وفي منطقة المحمودية (30 كلم جنوب بغداد)، قتل ثلاثة اشخاص على الاقل واصيب 11 بجروح في تفجير سيارة مفخخة قرابة الساعة الثامنة صباح الاحد (0500 تغ) قرب مبنى مديرية الجوازات.

واكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد ومحيطها حصيلة التفجيرات.

وتشهد بغداد هجمات شبه يومية بعضها بانفجار عبوات ناسفة واخرى بسيارات مفخخة، وفي حين يبقى بعض الهجمات من دون اعلان مسؤولية، يتبنى بعضها لا سيما الانتحارية، تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد منذ يونيو.

وتراجعت حدة هذه الهجمات ووتيرتها في الاشهر الماضية مع استعادة القوات العراقية مناطق كانت تحت سيطرة التنظيم على مقربة من العاصمة.

ورفعت الحكومة في فبراير، حظر التجول الليلي الذي كان يفرض منذ اعوام في شوارع بغداد، عازية ذلك الى تحسن الوضع الامني.