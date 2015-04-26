أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 412 قطعة سلاح أبيض مهربة من الصين داخل متجر بالسويس

Google+ Print
ضبط 412 قطعة سلاح أبيض مهربة من الصين داخل متجر بالسويس ضبط 412 قطعة سلاح أبيض مهربة من الصين داخل متجر بالسويس

صورة المضبوطات

تمكنت مباحث السويس، اليوم الأحد، من ضبط 412 قطعة سلاح أبيض بدون فواتير، مهربة من الصين داخل محل مخلفات سفن بميدان الغريب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

كان قد تلقى اللواء طارق الجزار مساعد الوزير مدير أمن السويس، إخطارا من العميد إبراهيم الديب مدير مباحث المديرية، بأن رئيس مباحث قسم السويس ضبط أحد الأشخاص، ويدعى ي. أ.، وبحوزته 8 قطع سلاح أبيض “مطواة قرن غزال”.

وتبين بعد استجوابه أنه قام بشرائها من محل كائن بميدان الغريب، فى دائرة القسم، فتم استهداف المحل المشار إليه، وأمكن ضبط المدعو أ. أ. “تاجر مخلفات سفن”، ومقيم بمساكن الشركة الشرقية للبترول والملاحة، بدائرة قسم شرطة السويس، وبحوزته داخل المحل 412 مطواة مختلفة الأنواع، منها 30 مطواة قرن غزال، و250 مطواة مقبض معدنى، و132 مطواة ذات مقبض خشبى.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، ولا يوجد معه ثمة فواتير، أو بيانات خاصة بها، واعترف بأن تلك الأسلحة تم إدخالها البلاد من دولة الصين عن طريق التهريب بمعرفة المستوردين.

تحرر عن الوقعة المحضر رقم 2653 لسنة 2015 جنح قسم شرطة السويس، عرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة للتحقيق، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا