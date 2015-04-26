ضبط 412 قطعة سلاح أبيض مهربة من الصين داخل متجر بالسويس

تمكنت مباحث السويس، اليوم الأحد، من ضبط 412 قطعة سلاح أبيض بدون فواتير، مهربة من الصين داخل محل مخلفات سفن بميدان الغريب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

كان قد تلقى اللواء طارق الجزار مساعد الوزير مدير أمن السويس، إخطارا من العميد إبراهيم الديب مدير مباحث المديرية، بأن رئيس مباحث قسم السويس ضبط أحد الأشخاص، ويدعى ي. أ.، وبحوزته 8 قطع سلاح أبيض “مطواة قرن غزال”.

وتبين بعد استجوابه أنه قام بشرائها من محل كائن بميدان الغريب، فى دائرة القسم، فتم استهداف المحل المشار إليه، وأمكن ضبط المدعو أ. أ. “تاجر مخلفات سفن”، ومقيم بمساكن الشركة الشرقية للبترول والملاحة، بدائرة قسم شرطة السويس، وبحوزته داخل المحل 412 مطواة مختلفة الأنواع، منها 30 مطواة قرن غزال، و250 مطواة مقبض معدنى، و132 مطواة ذات مقبض خشبى.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، ولا يوجد معه ثمة فواتير، أو بيانات خاصة بها، واعترف بأن تلك الأسلحة تم إدخالها البلاد من دولة الصين عن طريق التهريب بمعرفة المستوردين.

تحرر عن الوقعة المحضر رقم 2653 لسنة 2015 جنح قسم شرطة السويس، عرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة للتحقيق، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس.