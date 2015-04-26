صور| انهيار جزئي بكوبري على طريق “المنصورة – جمصة” بالدقهلية وانقلاب 3 سيارات

شهد طريق “المنصورة – جمصة”، صباح اليوم، انهيار جزئي بأول كوبري الكائن بجوار الجامعة كوبري ”المنيل”، أثناء مرور سيارة نقل ثقيل محملة بالدبش عليه، وأسفر الإنهيار عن انقلاب السيارة النقل وكذلك سيارة ملاكي و أخرى ربع نقل تصادف مرورهما في نفس لحظة الانهيار.

فيما أنقذت العناية الإلهية أحد أتوبيسات نقل الطلاب الخاصة بجامعة الدلتا والذي كان في مكان الحادث في نفس لحظة وقوع الانهيار.

وانتقلت قوات الأمن المكلفة بتأمين الطريق بقيادة العميد علي شاكر رئيس قسم تأمين الطرق بالدقهلية وقوة مرافقة له إلى مكان الواقعة للسيطرة على الأمور وتحويل الطريق، كما انتقلت قوة من رجال الحماية المدنية تحسبًا لوجود ضحايا.