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7 فوائد لمشروب الدوم أهمها خفض الضغط والوقاية من أمراض القلب والسرطان

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7 فوائد لمشروب الدوم أهمها خفض الضغط والوقاية من أمراض القلب والسرطان 7 فوائد لمشروب الدوم أهمها خفض الضغط والوقاية من أمراض القلب والسرطان
الدوم أحد المشروبات الصحية ويفضل كثير من الأشخاص تناوله باردًا خاصة بفصل الصيف، ولكن يجهل الكثيرون فوائد الدوم الصحية.

الدوم


>قال الدكتور أحمد عوض، أخصائى التغذية العلاجية، إن الدوم أحد الثمار المفيدة والصحية وكذلك أفضل المشروبات الباردة الصحية، نظرًا لاحتوائه على مضادات أكسدة وفيتامين أ.

فوائد الدوم الصحية


>يستكمل قائلا: "هناك فوائد صحية عديدة لتناول الدوم وأهمها":
>1)يساهم فى التحكم فى نسبة الضغط بالدم خاصة فى حالات الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط بالدم.

2)مفيد للأشخاص الذين يعانون من التهابات بالحلق والرئة.
>3)يساهم فى تخفيض نسبة الكولسترول بالدم لذلك يقلل من إصابة الأشخاص بأمراض القلب.
>4)مفيد للأشخاص الذين يعانون من التهابات بالحوض نظرًا لأن مدر للبول.
>5)يساهم فى تقليل حدوث الإمساك خاصة لمرضى البواسير نظرًا لأنه يساعد على عمل ليونه طبيعية.
>6) يساعد على بطء خلايا السرطانية نظرًا لاحتوائه على قدر جيد من مضادات الأكسدة.
>7)يساعد على تقوية الأعصاب.
>ويتابع قائلاً: "يجب على مرضى السكرى والمصابين بارتفاع ضغط الدم بضرورة تقليل نسبة السكر عند تناوله ومراعاة عدم الإفراط تجنبًا لارتفاع نسبة السكر بالجسم".
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