أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير التعليم الفنى من الفيوم: خطة لتطوير المناهج لمواكبة متطلبات سوق العمل

Google+ Print
وزير التعليم الفنى من الفيوم: خطة لتطوير المناهج لمواكبة متطلبات سوق العمل وزير التعليم الفنى من الفيوم: خطة لتطوير المناهج لمواكبة متطلبات سوق العمل
قال الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب، أن الوزارة ستبدأ خطة لتطوير مناهج التعليم الفنى، وتأهيل المعلمين بالقطاع من أجل مواكبة متطلبات سوق العمل، وذلك مع بداية العام القادم، جاء ذلك عقب وصوله لمحافظة الفيوم منذ قليل لافتتاح مشروع أفران إنتاج الخبز بمدرسة طامية الزراعية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أوشكت على إنهاء إجراءات الحصول على منحة من الإتحاد الأوروبى قدرها 117 مليون يورو، لتطوير منظومة التعليم الفنى فى .

وكان الوزير ومحافظ الفيوم افتتحا منذ قليل مشروع أفران إنتاج الخبز بمدرسة طامية الزراعية وبرفقتهما المهندس محمود أبو الغيط، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، حيث تفقدوا المخبز الأفرنجى بمدرسة طامية الزراعية، والذى يعمل بطاقة 1 جوال دقيق فى اليوم، وكذلك تفقدا المخبز البلدى، الذى ينتج 1200 رغيف خبز يوميا، ثم تفقد مزرعة المدرسة والتى تضم 22 رأس ماشية، تتولى المدرسة تربيتهم.

وتوجه الوزير وبرفقته المحافظ إلى المجمع التكنولوجى التعليمى بدمو لحضور الملتقى التوظيفى الأول، ويفتتحان الفندق التعليمى بمدرسة دمو الفندقية ووحدة تدريب التعليم التجارى، والفندقى، بمدرج دمو الفندقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري