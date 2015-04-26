وزير التعليم الفنى من الفيوم: خطة لتطوير المناهج لمواكبة متطلبات سوق العمل

قال الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب، أن الوزارة ستبدأ خطة لتطوير مناهج التعليم الفنى، وتأهيل المعلمين بالقطاع من أجل مواكبة متطلبات سوق العمل، وذلك مع بداية العام القادم، جاء ذلك عقب وصوله لمحافظة الفيوم منذ قليل لافتتاح مشروع أفران إنتاج الخبز بمدرسة طامية الزراعية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أوشكت على إنهاء إجراءات الحصول على منحة من الإتحاد الأوروبى قدرها 117 مليون يورو، لتطوير منظومة التعليم الفنى فى مصر.

وكان الوزير ومحافظ الفيوم افتتحا منذ قليل مشروع أفران إنتاج الخبز بمدرسة طامية الزراعية وبرفقتهما المهندس محمود أبو الغيط، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، حيث تفقدوا المخبز الأفرنجى بمدرسة طامية الزراعية، والذى يعمل بطاقة 1 جوال دقيق فى اليوم، وكذلك تفقدا المخبز البلدى، الذى ينتج 1200 رغيف خبز يوميا، ثم تفقد مزرعة المدرسة والتى تضم 22 رأس ماشية، تتولى المدرسة تربيتهم.

وتوجه الوزير وبرفقته المحافظ إلى المجمع التكنولوجى التعليمى بدمو لحضور الملتقى التوظيفى الأول، ويفتتحان الفندق التعليمى بمدرسة دمو الفندقية ووحدة تدريب التعليم التجارى، والفندقى، بمدرج دمو الفندقية.