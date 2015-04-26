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بالصور.. نقل مصاب بحادث أتوبيس الصالحية لمستشفى الأحرار لخطورة حالته

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قال الدكتور صلاح على حسن مدير مستشفى فاقوس العام بالشرقية، إنه تم نقل أحد مصابى حادث أتوبيس عمال الصالحية إلى مستشفى الأحرار العام بالزقازيق، لإصابته بنزيف فى المخ ولخطورة حالته.

وأضاف مدير المستشفى لـ"اليوم السابع" أن عدد المصابين وصل إلى 15 عاملا، توفى أحدهم فور وصوله، وأنه جارى تقديم العلاج اللازم لهم، لافتا إلى أن الإصابات بينها حالتان فى حاجة للعناية، والباقون بين متوسطة وبسيطة.

كان اصطدم أتوبيس يقل العمال تابع لإحدى الشركات الصناعية بمدينة الصالحية بسيارة نصف نقل ذلك على طريق "أبوشلبى – الصالحية" من ناحية مفارق أبو شلبى.

مصرع عامل وإصابة 13 فى انقلاب أتوبيس شركة بطريق الصالحية فى الشرقية

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015
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