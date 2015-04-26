انقطاع التيار الكهربائى عن أكبر مستودع بترولى بالسويس لليوم الخامس

تلقى محافظ السويس اللواء العربى السروى ومديرية الكهرباء بالمحافظة صباح اليوم شكوى عاجلة من مسئولى 4 شركات بمنطقة شحن المواد البترولية بعجرود وهى أحد أهم مناطق المستودعات البترولية والأكبر على طريق السويس القاهرة الصحراوى بانقطاع التيار الكهربائى لمدة 5 أيام منذ الثلاثاء الماضى عن المنطقة بالكامل.

وقال مصدر بمنطقة شحن المواد البترولية بعجرود لـ"اليوم السابع": إن الشركات المتواجدة بالمستودع وهى الشركة العامة للبترول وبتروتريد وأنابيب البترول وبترو جاس قدموا شكاوى لمدير منطقة كهرباء فيصل التابع لها هذه المنطقة ولكن لم يتحرك أحد والنور مقطوع عن المنطقة بالكامل والشركات الأربع تعمل على مولدات.

وأضاف المصدر أن هناك شركات تأثرت بشكل مباشر من انقطاع التيار الكهربائى مناشدين وزير الكهرباء بالتدخل وإنهاء هذه الأزمة.